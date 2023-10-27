市場波動逢低布局 定期定額好工具

由於整體金融市場環境面臨景氣、美國升息等多項挑戰，其中，美元指數、美債利率呈現多頭行情，而美元指數偏強導致台股與亞股均面臨外資拋售壓力，但從電子產業情況來看預期台股第4季表現普遍不差，建議偏好台股市場長線投資的投資人，可以採取定期定額方式進場配置。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，2023年第4季電子業開始轉向樂觀，其中半導體產業及二線代工廠，因手機行動裝置部分開始追加訂單，主要受惠庫存數量遞減以及半導體的價值量回升，預計2024年第1季有機會開始復甦；AI伺服器受到圖形處理器短缺的影響，預計2023年第4季有所改善，消費性電子也出現回溫狀況，手機庫存持續下滑，零組件價格回升，手機規格往上提升，高階手機及鏡頭組合轉佳，記憶體價格開始反彈。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊指出，綜合預期電子相關產業將漸入佳境， 2024年第1季半導體景氣可望啟動向上循環，同時，在傳產方面，看好製造業景氣谷底翻揚，機電產業訂單將持續改善，建議在市場波動時逢低布局台股基金，有機會累積財富。

全球股票市場波動加劇，更適合定期定額投資策略。定期定額投資策略是採平均成本，藉由每月投資固定金額顯示可以發揮降低買進成本的效益，有效降低投資風險，是抵抗市場波動以及在震盪中把握低檔累積投資部位的利器，像是以每月月底投入金額新台幣5,000元布局兆豐台灣先進通訊基金，過去三年投資總報酬率26.6%。定期定額相對而言是較簡單又便利的投資方式，只要願意踏出第一步，不管在股市高、低點開始定期定額投資，持之以恆，紀律操作並不隨意停止扣款，對於投資人來說是相對能累積財富的投資工具。