大盤今漲到哪會有反彈行情？分析師預估：若站上16,202點 下周應不錯

統一投顧分析師陳杰瑞表示，今（27）日的觀盤重點是「大盤今天能夠漲到哪邊？」，而今日大盤表現相對強勁，主因在於亞馬遜和英特爾盤後股價出現大幅上漲，若今天政府要展現護盤的決心，大盤至少站上16,202點後，預估下周應該會有不錯的反彈行情。

他指出，今天大盤的五日線在16,231點，若今日收盤也能站上會更好，不過先前台股近兩個多月的盤整區間低點在16,202點，因此若政府要展現護盤決心，若能夠順利站上16,202點，預估下周應有不錯的反彈行情。

此外，昨（26）日金管會主委黃天牧仍信心喊話，指出不認為台股有破底訊號，陳杰瑞認為，同時也可以看出政府的態度，明顯暗示「萬六就是短線低點」，因此認為台股萬六應該不會跌破。

另外，陳杰瑞進一步解釋，英特爾算是費半指數的成分股，在半導體行業中扮演著關鍵角色，股價表現也有重要影響。然而，最近兩天費半指數已經小幅跌破年線，以半導體的市況而言，隨台積電（2330）法說會樂觀，半導體市場已經顯示從谷底回升的跡象。但在正常情況下，若一個行業或一支股票的基本面沒有發生重大變化，股價應該會保持在年線之上。

因此，陳杰瑞推測，費半指數跌至年線附近實際上是一個相對低點，後續可以觀察，若今晚費半指數的表現能夠大幅上漲，則有機會在年線獲得強勁反彈、半導體買氣也會稍微回穩。