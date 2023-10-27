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水泥雙雄領軍盤中上漲逾1% 帶動類股指數重返5日線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（27）日回升反彈，盤中最高一度拉升至16,200.3點，上漲逾百點，水泥股由水泥雙雄領軍，盤中雙雙上漲逾1%，帶動整體指數重返5日均線；其中台泥（1101）開高走高，盤中一度拉升至32元，而亞泥（1102）盤中挑戰40元整數關卡，並站上10日均線，其餘環泥（1104）、信大（1109）、幸福（1108）等同樣呈現上漲之姿。

台泥近日遭外資連續10日賣超，總計賣超117,600張，不過投信則不斷加碼，據統計，投信自10月6日起連續買超台泥13日，共買超12,854張；而亞泥同樣遭外資調節，外資連續9日賣超17,851張。

台泥新產品「超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃 EnergyArk」近日亮相，並導入正式高雄小港的超級電池工廠，後續也將配置在國內新建的儲能案場，台泥董事長張安平表示，明年第1季有機會進軍歐洲及美國市場。

台泥表示，EnergyArk 已得到中科院建築物內部防火牆等級國家標準認證、並與消防署聯合實驗測試成功，具備防火滅火功能，將成為台灣最安全的儲能解方。

受到中國水泥內需尚未復甦影響，亞泥旗下持股6成的亞泥中國上半年獲利表現不佳，預期上半年獲利恐年減約37%；亞泥累計今年上半年營收402.87億元，年減8.79%，亞泥表示，中國市場方面，雖然銷量有上升，但仍不敵當地水泥售價下滑的情況。

台泥 亞泥

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