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小資族趁機撿便宜 00757盤中零股交易金額衝第一、量能暴增650%

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
10/26盤中零股交易金額前十大海外股票型ETF。資料來源：CMoney，統計至2023/10/26
10/26盤中零股交易金額前十大海外股票型ETF。資料來源：CMoney，統計至2023/10/26

台股昨（26）日大跌，散戶進場撿便宜催出零股交易暴增，尤其統一FANG+ ETF（00757）自7月以來，都在「6字頭」高檔盤旋，昨日適逢行情「南下載客」，吸引小資族爭先恐後搶上車，據CMoney昨日統計，00757盤中零股交易金額以983.02萬元，登頂海外股票型ETF吸金冠軍，同時，成交量較前一日大增650%。

今年在AI題材帶動下，由科技巨頭領軍，推升尖牙指數（FANG+ Index）累計已飆漲達58.84%，遠勝NASDAQ 100指數的28.98%、費城半導體指數的25.92%報酬，也讓追蹤FANG+指數的00757穩坐績效王，今年第三季，00757的報酬率更一度瘋漲到8成，來不及上車的投資人只能望股興嘆。

不過，短線市場震盪劇烈，為今年來還未上車的投資人，帶來進場時機，對於已經持有科技股ETF的投資人，則提供加碼布局機會，然而買一張00757要價5.5萬元，儘管小資族荷包有限，但見機不可失，在看好美科技股後市之下，仍大舉透過盤中零股交易危機入市。

台股昨日收黑，主要是Google母公司Alphabet及德州儀器公布財報令人失望，加上美公債殖利率再度跳升，打壓科技股走勢，雖然美股昨日仍全面收黑，但英特爾和亞馬遜財報優於預期，盤後上漲帶動美股電子盤反彈，也力挺台股今日強彈。

法人表示，整體AI發展趨勢不變，生成式AI的普及尚在起步階段，未來數年內將呈現爆發式成長。況且，FANG+ ETF成分股的十大科技巨頭，多角度覆蓋AI商機，且皆站穩領先地位，逢市場回落，投資人可以分批進場布局累積持股，待科技股評價修正利空出盡，正好參與新科技長線成長。

科技股 ETF

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