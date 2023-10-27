2030全球電動車銷售占比將增至35% 法人：市場成長潛力大

根據國際能源署24日發布最新年度「世界能源展望」報告顯示，2030年世界能源系統將發生重大變化，全球電動車的數量將是現在的近十倍，到2030年全球電動車銷售占比將從低於25%增至35%。法人建議，電動車市場成長潛力大，投資人可以留意相關基金布局時機。

據外資研究機構預測，2025至2040年，包括純電動汽車和插電式混合動力汽車在內的所有電動汽車的全球滲透率將從23%上升至67%。此外，EV Sales統計數據也顯示，電動車銷量正在快速增長，預計到2026年，全球新能源汽車銷量將達到3380萬輛。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據乘聯會預計，中國9月電動車銷售量為75萬，較上季增長4.7%，滲透率約37.9%。歐洲七國9月合計電動車銷售量約20.4萬輛，較上季增長6%，滲透率達約22%。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，AI新科技的長線趨勢不變，明年仍持續看好電動車、車用半導體等領域。

富蘭克林華美投信也認為，儘管第3、4季部分個股作評價面調整，但長期來看，以上這幾類領域仍是未來5年高速成長的方向，外資券商預估將2025至2030年將以雙位數成長前進，短線有修正即可視為進場好機會。