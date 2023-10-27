10/27【早晨財經速解讀】台幣失守、萬六危機 美股見底了？市場為何不買帳

又一輪財報令人失望，科技股大跌拖累美國股市周四下挫。亞馬遜和英特爾盤後公布業績，股價上漲。投資者消化喜憂參半的上季財報以及經濟可能具有韌性的跡象，擔心美國聯準會恐將利率維持在限制性水平較長時間。

美國三大股指全面收跌，道瓊工業指數下跌251.63點，或0.76%至32,784.3點；標普500指數下跌49.54點，或1.18%至4,137.23點， 較７月峰值下跌近10%，幾乎進入技術性「回調」；那斯達克指數下跌225.62點，或1.76%至12,595.61點。

交易員密切關注地緣政治事態發展。科技股重鎮那斯達克指數跌幅最大，所謂的美國科技「七巨頭」在財報公布後市值合計蒸發約２,000億美元，除Ｍeta之後, 谷哥母公司Alphabet和特斯拉也出現下跌，微軟成為唯一亮點。Meta下跌3.7%，該公司公布的第3季營收和利潤均優於預期，但預計2024年的支出超過分析師預期，並暗示以色列和哈馬斯的衝突可能打擊第4季銷售。

Horizon Investments投資長Scott Ladner說：「今天的焦點是『七巨頭』，我認為他們在財報方面發布的訊息無法讓投資人滿意，因此我們看到投資人獲利了結，從今年一直表現良好的類股轉向表現不佳者。」

第3季財報季快要過半，近三分之一的標普500指數成分股公司將在本周發布財報。截至目前，約五分之四已發布財報公司的盈利優預期。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師的最新預期是標普500指數成分股企業的獲利比一年前成長2.6%。

一系列強勁數據加劇投資人對聯準會採取限制性政策的憂心，其中包括第3季國內生產毛額總值（GDP）較前一季年率增長4.9%，為近兩年來最高。

AXS Investments首席執行官Greg Bassuk說： 「投資人從激進的聯準會角度消化經濟數據......對聯準會將在2024年開始降息的觀點提出挑戰。具諷刺意味的是，儘管數據強，卻加劇了投資人對聯準會在更長時間內維持較高利率的擔憂，」