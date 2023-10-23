金管會擬限制金控資本公積配息 法人看好三檔

金管會擬針對金控公司以法定盈餘及資本公積配發現金股息設限，法人表示，目前相關法規僅為草案，最後公布版本仍有待觀察，考量獲利及配息能力，目前對金融股推薦，相對看好富邦金（2881）、元大金（2885）及京城銀（2809）等三檔。

金管會日前公布關於金控欲以法定盈餘及資本公積配發現金股利草案，若金控未能用當年度或過去累積的可分配盈餘配發現金股息，需符合一定資本結構及財務數字，才能改以用法定盈餘公積及資本公積配息。

法人分析，以今年上半年及8月財務數字來看，目前並無任何一家金控公司達到同時標準，意謂金管會並不希望金控用法定盈餘公積及資本公積配發普通股現金股利，但法規並未限制以此配發普通股股票股利。

由於金控配發每年現金股息來源為當年度盈餘及過去累積的可分配盈餘，再扣除當年度法規需提列的特別盈餘公積，例如其他股東權益減項淨額及投資性不動產公允價值淨影響數等，若此一金額不足，金控才會考慮用法定盈餘公積及資本公積配發現金股息。

以目前試算今年上半年金控可分配盈餘來看，法人評估，大多數金控的可分配盈餘為正值，但是否仍用可分配盈餘配息，仍需看當年度實際獲利、其他需提列特別盈餘公積規定，以及今年底金控的金融資產未實現損益與前一年度虧損變動，反映需增提或減少特別盈餘公積而定。

法人指出，今年第3季以來美國10年公債及30年公債殖利率各上揚110及120基點，預估對金控單季金融資產的未實現損益虧損擴大，仍將影響提列特別盈餘公積金額，但詳細數字需待金控淨值公布。