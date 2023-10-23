花旗看半導體：補庫存帶動景氣早期復甦 按讚三檔個股

花旗證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，台積電（2330）上周法說釋出多項正面訊息，特別是庫存水準更健康，加上個人電腦（PC）與智慧機出現補庫存需求，預示台灣半導體產業景氣已步入補庫存帶動的早期復甦階段。

報告指出，台積電將持續受惠於人工智慧（AI）/高效能運算（HPC）及先進製程進步，成長速度將繼續超越整個半導體產業。在總體經濟環境不確定時，5奈米及3奈米的強勁需求將發揮支撐效應。台積電未來數年的營收年均複合成長率高達15-20%，HPC業務將成為長期催化劑。台積電仍是花旗在晶圓代工廠的首選，維持「買進」評等，目標價維持660元。

花旗預期聯電（2303）與日月光投控（3711）明年上半年將重啟營收年成長循環，但8吋晶圓廠產能利用率遲至明年下半年才會上升，因為電源管理IC（PMIC）與微控制器（MCU）需求仍不旺盛。

花旗表示，由於需求能見度仍低，聯電今年第4季及明年第1季的產能利用率預估可能仍在65-70%，但40奈米及28奈米產能利用率可能受惠於急單。聯電明年營收可望年成長9%，花旗維持「買進」評等，目標價從56元提高到61元。

報告指出，日月光投控第4季營收年增率衰退情況可望改善，將受惠於智慧機補庫存。由於2.5D封裝需求提高，日月光投控明年毛利率可望隨之提升。花旗對日月光投控維持「買進」評等，目標價從123元上調到135元。

至於世界，花旗認為，由於PMIC持續去化庫存及車用市場疲弱，世界短期產能利用率可能還在60%的低水位。世界（5347）明年營收可望年成長30%，主要受惠於產能擴增及產能利用率改善，但由於股價仍比同業貴，因此花旗重申「賣出」評等，目標價維持70元。