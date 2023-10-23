高股息三哥 ETF 00929規模衝918億元 24日除息、殖利率約7.6%

掛牌僅四個多月，規模就突破900億元的首檔台股月配息 ETF 復華台灣科技優息（00929）第四次除息日為10月24日，10月每受益權單位預估配發0.11元，以23日收盤價17.24元計算，預估單次現金殖利率約0.63％、年化殖利率約7.65%。

投信法人提醒，投資人若想參與該次配息，最晚須10月23日前持有或買進，並於11月17日領息。因為最近大盤修正，吸引逢低買盤進場參與除息，也帶動00929在23日的成交量以13.9萬張衝上全台股市場第一。

復華台灣科技優息 ETF 目前規模約918億元、受益人數達42.6萬人（截至10/20），也進一步吸引定期存股的小額投資人青睞，根據證交所 ETF 定期定額交易戶數統計，00929在8月首次進榜就攻占第11名。

復華投信指出，為提供更多元管道布局，近期預計再新增台銀證券，加計元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等，共計有15家券商可進行00929定期定額布局。

復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，00929展現跟漲抗跌，也代表透過篩選機制所挑出的成分股，可兼顧報酬及股息表現，預期台股第4季隨基本面逐步好轉，仍看好其後市表現，建議可透過一籃子電子股布局的台股 ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。