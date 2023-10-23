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台股成交量降 9月全體證券商獲利衰退三成

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利29.71億元，較上月衰退13.02億元。聯合報系資料照
台灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利29.71億元，較上月衰退13.02億元。聯合報系資料照

台灣證券交易所統計，9月全體證券商稅後淨利29.71億元，較上月衰退13.02億元，減幅約30.47%；累計1至9月全體證券商稅後淨利537.65億元，較去年同期成長236.33億元，成長約78.43%。

進一步分析券商９月獲利衰退背後原因，主因9月大盤總成交值約5.341兆元，較上月減少28.6%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退；不過，9月自營的借券及附賣回債券利益較多及證券評價損失較少，使證券商自營業務淨利較上月成長7.86億元；9月證券商承銷業務淨利亦較上月成長5.63億元，整體而言，9月份全體證券商稅後淨利29.71億元，較上月衰退13.02億元、約30.47%。

累計今年前三季證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長，以及自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長189.97億元，再來是本期承銷業務淨利亦較去年同期成長22.46億元、約成長88.32%，全體證券商稅後淨利537.65億元，較去年同期成長236.33億元、約78.43%。

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