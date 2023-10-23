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聚焦第3季越企財報季 法人：越股行情可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
越南企業2023、2024財年EPS成長增幅概況。（資料來源：HSC）
越南企業2023、2024財年EPS成長增幅概況。（資料來源：HSC）

越南股市自9月6日高點向下修正至今，期間累計跌幅逾1成，惟越股在觸及年線支撐後，目前已迅速止穩反彈向上，技術面也透露出正向訊號，MACD 呈現向上黃金交叉，富邦越南（00885）ETF 經理人楊貽甯表示，短線回檔無礙越股長線多頭走勢，反而提供投資人較佳的進場時點。

越南股市自9月6日高點向下修正至10月20日為止，期間累計跌幅達14%，追究其下跌主因來自兩大原因。第一，Fed 連續性升息帶動美債殖利率走升，美國與越南的利差縮小導致越南盾大幅貶值，壓縮未來越南央行調降政策利率的空間；第二，越南房地產弊案餘波盪漾，市場擔憂將再次引爆流動性危機，衝擊投資者的信心，兩市成交量萎縮，影響整體投資意願。惟越股在觸及年線支撐後，目前已迅速止穩反彈向上，技術面也透露出正向訊號，MACD呈現向上黃金交叉。

楊貽甯分析，市場普遍預期美國今年將走到升息終點，明(2024)年即是新興市場股市反彈的時機，加上受惠消費性電子產品訂單回籠，越南經濟數據已由低點向上回升，8月製造業 PMI 飆升至50.5，創下近6個月以來重返50之上，加上9月國內新增開戶數連五個月突破10萬至17.3萬戶，顯示內資尚未退出股市，資金流動性依然有撐。

楊貽甯進一步表示，由於越南資本市場結構逾8成為內資（外資占比僅一成），內資正式回歸風險性資產，也帶動近期胡志明與河內兩大交易所量能回溫。儘管今年以來外資對越股仍舊站在賣方，然隨著越央降息引導資金流動性寬鬆，加上擴大基礎建設與落實地產條例修法下，市場流動性已獲得大幅度的改善，將有助扭轉外資對越股成為淨買家。此外，10月將進入越企公布第3季財報密集期，相較前季市場普遍給予較正面的預期，隨著財報的披露之下也將有助越股止穩。

因此，楊貽甯對越股維持偏多操作建議，主因來自越南因具備低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來將持續吸引投資者的青睞，加上景氣正處於上升軌道與企業獲利展望正面，包括2024年 EPS 成長率高達20.1%，所有產業皆呈現正成長，其中高於整體平均的為必需消費與科技類股，因此，短期的回檔反而提供絕佳的進場佈局的時機。

目前越股預期P/E處於歷史均下限1個標準差，相較其他國家也處於相對偏低且合理的位置，評價面的優勢將有利未來越股仍有向上成長的空間。楊貽甯建議對越股有興趣投資人可以逢低布局富邦越南（00885）ETF。

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