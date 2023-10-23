研究股價沒用…要跌你能讓它漲嗎？ 她：秉持價值投資等待公司利空發生

最近很多股票的股價漲跌比較激烈，這也代表比較有機會可以買到不錯的價格，不過還是有大大會在擬定投資計劃的時候，花了很多時間和精力在「研究股價」去確保未來會上漲還是下跌，甚至一檔股票就一口氣使用了10個指標以上，結果因為互相矛盾，反而更難做出決策了。

站在價值投資的角度來說，比起花太多時間在預期股價的漲跌，還是期望大大們可以投入更多心力在投資的基礎上（畢竟股價不一定是花越多時間就越能預測的到），等正確觀念建立起來，把它變成自己的一項技能，再來判斷一間公司的基本面、體質和護城河，不但可以事半功倍，而且在日積月累下判斷的功力也會越來越精準。

而在深入研究一間公司之後，我們價值投資秉持不去預測股價的理念去等待機會，因為已經做好事前的準備，等到公司利空發生，時機到了自然會有可以買的價格，那時就可以大膽買進了。

那什麼時候要賣掉股票呢？

這也是很多大大會問的，但其實大家的條件，例如平均成本、資金比例這些都不一樣，所以沒有一定的答案，像是我比較保守，如果我是買到非常便宜的價格，就會設定20%以上，而用股價光譜或是合理價以下+4%以上買到的，就會設定10％以上再來分批慢慢賣。

在股價便宜區間買進，再等股價回到合理區間以後，這時看看有沒有其它股票好買的，因為資金有限，有的話就會賣掉原本的股票、抽離資金去買那一檔，沒有的話就先繼續放著，再等自己滿意的報酬率來賣，這句話非常重要，停利最關鍵的就是「自己滿意」不是嗎？

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