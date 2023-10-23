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傳大陸查稅富士康 鴻海開低力守百元關

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
富士康傳出遭大陸查稅。（本報系資料庫）
富士康傳出遭大陸查稅。（本報系資料庫）

根據大陸官媒環球時報報導，大陸官方對鴻海（2317）集團祭出查稅等措施，鴻海則是發布重大訊息，強調合法合規為集團在全球各地的基本原則，「會積極配合相關單位的相關作業」；但消息仍是震驚產業界，鴻海今（23）日開低，陷入百元保衛戰。

根據環球時報報導，稅務部門近期依法對鴻海集團旗下富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

根據環球時報報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生受訪指出，大陸有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改（整頓改善）。

針對大陸查稅富士康一事，鴻海發布重大訊息說明，經濟部則是表示，第一時間已與鴻海聯繫，後續將視情況提供協助。

台股今日開低，鴻海則是以102元開出，下跌1.5元，股價開低後一度下探至100元，下跌3.5元，跌幅3.38%，盤中跌幅略有收斂，但跌幅仍逾2%，上演百元關卡保衛。

富士康 鴻海 2024選舉 2024總統選舉 郭台銘

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