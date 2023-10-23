公股連六買 砸136億護盤

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股受以巴衝突未見緩和跡象、美債殖利率飆升等利空因素衝擊，上周陸續跌破短、中期均線。在失守中期重要的季線支撐後，八大公股行庫擴大進場護盤動作，迄今已連六買，達136.5億元，是過去一個多月來最長連買手筆，顯示「季線是選前政策護盤底限」的意味濃厚。

據統計，八大公股行庫在7月買超85億元後，又於8、9月台股面臨季線與半年線保衛戰之際，分別大舉買超462億元、461億元後，隨10月迄今再次加碼106億元後，下半年迄今，合計買超金額已達1,115億元。台股目前5日、10日、月、季、半年線在上檔16,487~16,647點的160點區間糾結，顯示上檔反壓沉重。

台股上周接連面臨以巴衝突持續擴大、美國10年公債殖利率逼近5%大關、美國擴大對中國AI晶片出口管制等重拳打擊，大盤接連失守5日、10日、月線、季線等重要支撐，法人、實戶停損賣壓出籠。

在行情多頭岌岌可危之際，八大公股行庫開始出手，在上周的五個交易日中，天天買超，累計連六買，是自8月23日以來，最長的連買紀錄；其中，上周五個交易日中主要加碼的前十大個股，包括中鋼、中信金、新光金、華邦電、台泥、長榮航、開發金、華航、矽統、裕隆等。

台股 公股行庫

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