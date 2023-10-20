力積電法說會釋記憶體產業低點已過 股價逆勢開高

力積電（6770）第3季稅後淨損3.34億元，每股淨損0.08元，累計今年前三季每股純益0.12元，總經理謝再居強調，今年第3季為記憶體產業低點，第4季一定會成長，研判明年首季和第2季產業趨勢將持續向上；力積電法說會釋出好消息，泛AI應用晶片明年第2季起挹注業績；台股今（20）日開低，力積電則是逆勢開高。

力積電第3季營運公布，受產能閒置損失衝擊，毛利率降到9.2%；本業虧損擴大至14.08億元；稅後淨損3.34億元，較前一季獲利6.17億元由盈轉虧，每股淨損0.08元；累計今年前三季本業虧損11.4億元，稅後純益4.7億元，每股純益0.12元，毛利率15.5%。

力積電表示，近期供應鏈庫存已降至合理水位，營運築底態勢確立，預期第4季將呈現成長，產能利用率也將提升，泛AI應用晶片相關業務有機會在明年第2季或第3季開始挹注業績。

台股今日以16,434.43點開低，一度下滑至16,271.82點，盤中大跌逾百點，力積電早盤以27.65元開高後一度拉升至28.3元，股價逆勢上漲，不過，盤中漲幅出現收斂，一度回到平盤27.35元。