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台積電法說會報佳音 ADR 大漲推升股價開高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電總裁魏哲家。本報資料照片
台積電總裁魏哲家。本報資料照片

台積電（2330）第3季稅後純益2,110億元，為今年單季最佳，季增16.1%，換算每天賺近23億元，每股純益8.14元，遠優於市場預期，總裁魏哲家在法說會上釋出好消息，表示已看見庫存改善跡象，PC、手機有望復甦，且AI應用續強；台積電ADR周四大漲3.7%，台積電今（20）日開高後一度拉升至552元，收復5日線及半年線。

台積電昨日法說會公布第3季毛利率與營益率都超越財測高標，毛利率54.3%，營益率為41.7%，稅後純益2,110億元，每股純益8.14元，遠優於市場預期的7.4元左右；累計今年前三季稅後純益為5,997.86億元，每股純益23.13元。

台積電預估第4季美元營收188~196億美元，若以中間值換算，可望季增11.1%，展望略優於市場預期的高個位數百分比，為歷年同期次高；本季匯率假設基礎新台幣32兌1美元換算，估計單季毛利率51.5~53.5%、營益率39.5~41.5%，都較上季下滑。

總裁魏哲家為半導體市況報佳音，強調已在PC、手機等兩大應用看到庫存調整改善的早期跡象，「現在差不多已經是底部」；明年AI等高速運算（HPC）應用持續走強，「台積電明年可望恢復健康成長」。

台積電ADR周四大漲3.7%，收在92.91美元，不過，外資昨日仍是賣超2,112張，連二賣，投信買超1,633張，連九買，自營商買超3,165張，連九買，台積電早盤以549元開出，一度拉升至552元，盤中維持上漲，漲幅0.54%。

台積電 毛利率

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