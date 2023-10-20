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台積電撐盤開漲3元 台股開盤小跌18點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美股四大指數再度下跌收黑，台股今（20）日開盤指數為16,434.43點，下跌18.3點。台積電（2330）開盤價為549元，上漲3元。

群益投顧說，大盤均線偏空格局尚未見有利扭轉環境條件，現階段宜從低基期(如連結嚴峻市況趨緩的中國大陸區塊)市場找尋題材，擇強守技術面應對。。

操作類股可留意IC設計股，資金轉移效應及新台幣貶值受惠概念，挹注股性活潑的IC設計股相對獲青睞；惟族群中大型股基期偏高，個別題材股擇強守技術面應對。

此外，比亞迪概念股亦可留意，電動車銷量的中國電動車大廠比亞迪(002594-CN)周二(17日)發布財報預告，預估第3季淨利年增67%-101.99%。大陸A級券商東吳證券在研究報告中指出，2024~2025年是比亞迪的產品大年，銷量分別將達到400萬輛和500萬輛。

周四(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數收盤33,414點，下跌250.91點、跌幅0.75%；S&P500指數下跌0.85%；那斯達克指數下跌0.96%；費半指數下跌1.34%。

美國公債殖利率繼續走揚，10年期美國公債殖利率盤中一度升至4.991%。 費城地區疲軟的製造業數據以及鮑爾談話削弱了債券拋售力道，終場收在4.987%，仍創下16年新高。美股特斯拉（Tesla）公布財報後大跌，美股大盤在聯準會（Fed）主席鮑爾講話後一度上漲，但終場仍收黑。

台積電ADR大漲3.7%，在費半成份股中漲幅最大，盤中一度大漲5.8%。台積電在台股盤後公布財報優於預期，高盛以庫存下降和成長前景良好為由，將台積電納回必買名單（conviction list）。

三大法人周四集中市場合計賣超108.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超131.2億元，投信買超27.8億元，自營商(自行買賣)買超1.8億元，自營商(避險)賣超23.7億元。

統一期貨說，外資周三夜盤加空1,088口，周四回補空單4,513口，未平倉淨空單下降至-5,818口，十大特定法人減碼4,252口空單至-1,099口。目前期貨籌碼偏多外，選擇權、現貨較偏空，今日觀察台指期能否重回月線之上，若月線賣壓存在則留意前低信心關卡能否有支撐買盤，進而可否消化週三黑K賣壓。

台積電 美國公債

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