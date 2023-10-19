聯發科小金雞達發上市沒發 首日掛牌破發 中籤投資人全被套

聯發科旗下小金雞達發（6526）今（19）日以每股435元掛牌上市，股價表現疲弱破發，收盤下跌20元，收415元，跌4.6%，成交量4,800張，與昨興櫃最後一天收550元相比，股價單日下跌145元。此次僅開放申購3,537張，全部被套。

達發累計前三季合併營收103.89億元，年減33.8％，上半年每股純益為2.7元達發董事長謝清江先前表示，看好美國等地紛紛加大力道投資網通基礎建設，確立「網通基建」和「高階AI物聯網」為未來主要成長動能。達發是聯發科集團重要布局的一環。

達發10G-PON固網寬頻AN7581系統單晶片，已與母公司聯發科的產品攜手打入美國客戶Lumen的光纖寬頻Wi-Fi 7無線閘道器供應鏈。據了解，達發相關訂單已從本月開始少量出貨，明年有機會放量，帶來百萬台等級的出貨量。

且達發的AN7581以單一系統單晶片即可全面支援WAN、WLAN及LAN等各種規格，其中WLAN最高速更可支援Wi-Fi 7規格，使其可與聯發科Filogic系列晶片產品一起搶市。