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AI 股價動盪卻為長線投資趨勢 法人：透過相關 ETF 降低風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

AI股價近期動盪，國泰台灣5G+ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，主因美國對中國大陸新一波的晶片禁令即將啟動，美商務部日宣布，計畫限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片，市場傳言，禁令可能涵蓋輝達專門替大陸市場設計的 A800 和 H800 晶片銷售，受到相關消息衝擊，輝達股價10月17日盤中一度下殺7%，後收斂至4.68%。對此輝達回應，鑒於全球對輝達產品的需求，預計短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。

蘇鼎宇說明，這將牽動台廠供應鏈業務發展，但台灣AI伺服器供應鏈9月營收表現亮眼，廣達在輝達 H100 GPU 助攻下，創今年單月次高記錄；英業達（2356）、緯創樂觀看待第4季出貨表現，2024年訂單能見度亦佳。雖然短期籌碼凌亂，但AI仍為長線投資趨勢，蘇鼎宇建議，可透過具風險分散效果的相關 ETF 布局，降低單壓科技個股的高波動風險。

展望後市，蘇鼎宇表示，從出口數據來看，台灣產業強項—關鍵零組件及半導體，出口金額更早已先行反彈增加，相關出口細項9月合計約254億美元，年增率為正。觀察過往，在電子、半導體相關出口金額年增率歷經數個月的負成長，轉變為正成長時，表示產業已隨經濟逐漸落底反彈轉好，產業已走向有基之彈，未來上漲機率大，1~2年平均漲幅達逾2~6成，投資人可採用定期定額的方式長線布局科技 ETF，或趁回檔加碼，掌握這波投資機會。

輝達

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