聯發科小金雞達發今掛牌 但早盤股價走跌
聯發科旗下小金雞達發（6526）於今（19）日掛牌，承銷價為434.84元，不過沒有演出慶祝行情，第一盤以410元開出，早盤10點多前最高僅達429元，最低來到400元。
達發於上市前辦理現增發行新股，公開申購吸引超過20萬名投資人參與，中籤率僅1.75％。
達發董事長謝清江於今日上市掛牌典禮致詞時表示，該公司將持續研發高價值晶片，布局先進技術，並擴大與供應商合作，掌握先進製程，使營收與獲利能穩定成長。展望未來，達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網這兩大領域，還有很多成長機會。
達發近日的訂單好消息是其 10G-PON 固網寬頻 AN7581 系統單晶片，已與母公司聯發科的產品攜手打入美國電信業客戶 Lumen 的光纖寬頻無線閘道器供應鏈。據了解，達發相關訂單已從本月開始少量出貨，明年有機會放量，帶來百萬台等級的出貨量。
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