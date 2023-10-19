外資大買逾5萬張 緯創爆量震盪力守90元關

美擬禁止輝達輸陸先進AI晶片，利空罩頂下衝擊AI族群股價，緯創（3231）跌破半年線，不過，外資卻是單日買超50,640張，今（19）日緯創以90.7元開低，下跌0.3元，早盤力圖翻紅，一度拉升至91.6元，開盤半小時左右爆出逾3.7萬張成交量，力守90元關卡。

美國宣布擴大管制AI晶片出口至大陸，除了H800及A800 PCIe／模組外，甚至降規版L40S也在禁令之中，英特爾、超微（AMD）的晶片銷售也可能受限；台廠相關供應鏈AI概念股廣達（2382）、緯創、緯穎（6669）、英業達（2356）等股價昨日都受到衝擊。

緯創昨日盤中一度下滑至87.7元，終場收在91元，不過，外資則是買超50,640張，今日以90.7元開出，一度翻紅，但賣壓仍重，低點下滑至89元，開盤半小時，成交量超過3.7萬張，居個股成交量冠軍，盤中股價震盪，企圖守住90元關卡。