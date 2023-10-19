AI、半導體類股漲勢可望回溫？日盛投信看四大題材後市可期

放眼第4季，上半年受惠AI爆發性成長的新興科技股將進入傳統電子旺季，預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫，包括：台股、台灣多重資產、智能車、越股等題材可望受惠，法人建議投資人可適度分配布局這四大題材基金。

日盛投信表示，目前成熟國家央行一致以打擊通膨為首要目標，並以經濟數據決定未來利率走向、不輕言降息，主要是總經環境韌性仍高，經濟並不看淡所致。

日盛投信建議，第4季資產配置，核心資產長期可貢獻超額報酬實力之台股基金，以及基於長線理財規畫，保護短線市場震盪並掌握長線台股利基之台灣多重資產基金，衛星資產則可鎖定全球智能車與越南基金，把握科技紅利的實質題材潛力。

日盛上選基金研究團隊表示，2023年以來全球股市多頭持續、而台股表現更超越全球，充分展現出台股掌握「Altasia、AI、Active」3A等級的財富關鍵實力，並可望在2024年引領多頭再下一城。

全球生產基地遷徙大潮，造就台灣崛起成為「Altasia亞洲替代供應鏈國」，台股直接受惠全球生產重心轉入而坐擁長線商機；人工智慧儼然成為全球企業營收獲利成長中心，台灣電子廠正處於AI供應鏈中關鍵致要地位，造就台股成為全球股市火車頭；多頭迄今已由萬物齊漲邁入「關鍵個股表現」時期，反映台股投資中「主動選股」長期可貢獻超額報酬之實力。