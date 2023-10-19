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10/19【早晨財經速解讀】美債殖利率升破4.9% AI科技股逃殺!Q4買黃金避險?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周三大跌，道瓊工業指數跌逾330點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅超過1%，美國長債殖利率創下16年來最高，讓已經因加薩衝突和企業財報而驚動的股市備受壓力。

道瓊工業指數下跌332.57點，跌幅1%，收在33,665.08點；標普500指數下跌58.6點，跌幅1.3%，收在4,314.6點；那斯達克綜合指數下跌219.45點，跌幅1.6%，收13,314.30點。

中東日益加劇的緊張局勢刺激了避險情緒。黃金漲到兩個多月來的最高價位。華爾街恐慌指數Cboe波動率指數跳漲，逼近20。

加薩一家醫院遇襲後，美國總統拜登與阿拉伯領導人的峰會計畫取消，全球避險情緒升溫，油價大漲，布蘭特原油上漲1.8%，報每桶91.50美元，為本月最高價位。中東實現外交突破的可能性降低，導致黃金需求上漲。

市場猜測Fed尚未結束升息，美國公債繼續下跌，推動基準10年期美國公債殖利率漲到4.902%，為2007年7月來的最高收盤水準。數據顯示，9月美國獨棟房屋開工反彈，支持聯準會（Fed）會更長時間維持較高利率的論調。

盈透證券（Interactive Brokers）經濟學家José Torres說：「最近發布的企業財報未能抵銷對哈馬斯-以色列衝突，其他地緣政治緊張局勢的疑慮日增，導致市場下跌，油價飆升。」

隨著美國擴大阻止先進晶片進入中國，輝達股價重挫4%，延續前一交易日的跌勢。超微（AMD）大跌2.8%。

聯合航空大跌9.7%，該公司預計第4季獲利將因成本上升而減少。標普500客運航空股指數大跌5.6%。

摩根士丹利第3季獲利因交易疲軟而受打擊，股價大跌6.8%。U.S. Bancorp等地區性銀行股價下跌，幾家銀行表示因利息和其他費用上漲而受壓。

收盤後，特斯拉和Netflix公布財報，這兩檔股票盤後分別上漲約2%和12%。特斯拉正常交易時段跌4.8%，Netflix跌2.7%。

消費品製造商P&G上漲2.6%，該公司公布營收和獲利均優於預期。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 美國 標普 油價 Fed 聯準會

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