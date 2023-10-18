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野村證券：美國升級AI晶片輸中禁令 台積電受衝擊有限

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國升級人工智慧（AI）晶片出口中國大陸禁令，造成台股AI族群18日股價大跌。不過，法人圈初步評估顯示，台系供應鏈受衝擊的程度仍有限，尤其台積電（2330）受到的影響可能「非常小」。

AI族群領跌，台股加權指數18日跌201點（1.2%），收在16,440點。台積電18日股價下跌11元（2%），收540元。

野村證券搶先發布初步評論指出，中國大陸壁仞科技與摩爾線程兩家公司入列管制實體清單，對野村來說並非意外。台積電是這兩家企業的主要晶圓代工廠，野村評估雖然台積電會受到衝擊，但影響可能「非常小」，原因是訂單量並不大。而且，2022年10月美國政府宣布控管AI晶片出口以來，壁仞科技的業務就已受到影響。

野村對於台積電仍維持「買進」評等，基於明年的獲利預估給予19倍的本益比，目標價維持700元。台積電可能面臨的風險包括美中貿易關係緊張、銷售低於預期、技術升級速度低於預期、先進製程的競爭高於預期等。

野村指出，市場預期輝達（NVIDIA）的A800及H800繪圖處理器（GPU）在管制名單內，但輝達的L40S GPU也很可能受到管制，這對市場是負面的意外。雖然輝達短期內可能會推出新版GPU以符合新規定，但華為可能成為中國大陸市場的終極贏家。

台積電

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