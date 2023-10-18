快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌201.64點 三大法人賣超189.91億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16398.76點，終場收16440.91點，下跌201.64點，跌幅1.21%，成交量3484.23億元，三大法人賣超189.91億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.51億元，投信賣超29億元，自營商賣超（合計）77.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.17億元，自營商（避險）賣超67.22億元。

台股今日重挫，一舉跌破月均線，台積電（2330）拉回，早盤以549元開出，終場收540元，下跌11元，跌幅1.99%；聯發科（2454）股價同樣重挫，早盤以800元開低，終場收813元，下跌12元，跌幅1.45%。

自營商 台股

延伸閱讀

台股氣虛吃「軟」不吃「硬」 買盤轉進IC設計族群

臺灣Smart ETF 19日除息

黃仁勳來台＝台股穩了？PTT驚覺是出貨訊號：穩穩向下一根

00922配息、成交、成長皆登王！ 專家：19號除息…把握時間買進

相關新聞

科克蘭資本董事長楊應超悲觀看待台積電法說會 預估利多消息少

台積電（2330）明（19）日下午將舉辦法說會，各界紛紛有許多不同的推測，美商科克蘭資本董事長楊應超今（18）日參加第2...

2023股市像「一局上半」 楊應超：長線仍可期

台股今（18）日收盤指數16,440.91點，大跌201.64點。美商科克蘭資本董事長楊應超今日參加第21屆遠見高峰會，...

台股下跌201.64點 三大法人賣超189.91億元

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16398.76點，終場收16440.91點，下跌201.64點，跌幅1.2...

輝達執行長黃仁勳來台再掀 AI 旋風 法人：布局高股息基金良機

外界譽為AI教父的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周再度來台，今（18）日以合作夥伴身份現身鴻海科技日，台積電（233...

受美晶片禁令影響 台積電法說前夕股價走弱

台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16,454.86點，台積電（2330）將於明日召開法說會，昨日宣布擴大禁止...

AI 股大逃殺 台股爆量下跌201點收16,440點摜破月線

輝達（NVIDIA）受到美國新的晶片出口限制措施，將阻礙輝達為中國大陸市場設計的兩款高階人工智慧（AI）晶片，以及一款頂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。