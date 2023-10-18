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台股下跌201.64點 三大法人賣超189.91億元
台股今（18）日開低走低，盤中最低一度下殺至16398.76點，終場收16440.91點，下跌201.64點，跌幅1.21%，成交量3484.23億元，三大法人賣超189.91億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.51億元，投信賣超29億元，自營商賣超（合計）77.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.17億元，自營商（避險）賣超67.22億元。
台股今日重挫，一舉跌破月均線，台積電（2330）拉回，早盤以549元開出，終場收540元，下跌11元，跌幅1.99%；聯發科（2454）股價同樣重挫，早盤以800元開低，終場收813元，下跌12元，跌幅1.45%。
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