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鴻海科技日登場、股價持平 裕隆早盤上漲逾1%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
圖為鴻海在今年5月股東會場旁，展示電動車。 路透
圖為鴻海在今年5月股東會場旁，展示電動車。 路透

鴻海科技日今（18）日正式登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在上午分享與鴻海（2317）合作車用晶片與應用進展；台股今開低走低，鴻海早盤以106元開低，隨後拉升至平盤；不過裕隆（2201）開高，盤中上漲逾1%，表現相對強勢。

鴻海已釋出今年新款電動物流車及量產版都會電動車 Model B 的官方影片，持續擴大鴻海電動車的陣容。在量產車種方面，鴻海的 Model C 也將在第4季量產，明年1月起陸續交車，可以看出，鴻海持續展現量產電動車的實力。

以 Model C 為開發平台的納智捷n7電動休旅車，也宣布接單預購2.5萬輛，納智捷董事長左自生預估，將有30%的訂單是真正下單採購的客戶，預估將有7,000到8,000輛，若是能賣出8,000輛，將有機會成為台灣電動車龍頭。

鴻海表示，今年鴻海科技日以智慧電動車、智慧製造以及智慧城市三大平台作為對外展示主軸，同時，鴻海集團「3＋3」新事業包括人工智慧、半導體、數位健康、低軌衛星等，也會有一系列的對外應用展示。

鴻海9月合併營收6,607億元，月增60.05%，為同期次高，年減19.65%；第3季合併營收1.54兆元，季增18.43%，年減11.65%；累計今年前三季合併營收4.3兆元，年減7.65%；美系外資維持鴻海買進評等，目標價由147.27元上調至149元，且列入「優先買進名單」。

鴻海 電動車

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