快訊

藍白合陷僵局！侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

有iPhone「換換病」超虧、手機愈用愈久才對？內行人曝1動作攤平更划算

飲食清淡不菸酒 34歲女健檢竟卵巢癌晚期！不完全「沉默」觀察5難辨症狀

10/18【早晨財經速解讀】為何美債越跌越受歡迎?台積電傳下修資本支出?輝達暴跌近5%

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股標普500指數周二（17日）幾乎持平，但那斯達克指數收跌，因公債殖利率上升，加上拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，半導體類股下跌。

道瓊工業指數17日收盤上漲13.11點，漲幅0.04%，報33,997.65點；標普500指數收盤下跌0.43點，跌幅0.01%，報4,373.2點；那斯達克指數下跌34.24點，跌幅0.25%，報13,533.75點。

費城半導體指數跌0.8%至3,474.66點。輝達（Nvidia）股價重挫4.68%至每股439.38美元，儘管這家全球市值最高的晶片製造商表示，預期美國的出口限制措施近期不會對其財務業績產生重大影響。

由於經濟數據強勁，美國公債殖利率跳漲。殖利率上漲為投資人提供了相對較高的無風險公債收益，因而削弱了股票的吸引力。

不過，包括美國銀行在內企業公布的樂觀財報幫助限制了股市的跌幅，美銀在公布財報後股價上漲2.3%。金融類股上漲0.6%，是標普500指數中漲幅最大的類股之一。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「今天公布財報的大多數主要公司的業績都相當不錯......但隨著殖利率走高，股市大盤指數遭遇阻力。」

經濟數據方面，美國9月零售銷售增幅超預期，因家庭增加了購買汽車、以及在餐館和酒吧的消費。另一項數據顯示，9月美國製造業產出增幅超預期。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「好消息對股市來說可能是壞消息，因為這意味著聯準會將在更長時間內維持較高利率，或許會在一定程度上延後2024年降息的預期。」

投資者仍在焦急地關注中東的消息。加薩一家醫院發生爆炸導致約500名巴勒斯坦人喪生，而美國總統拜登將於周三訪問以色列，對以色列對哈馬斯的戰爭表示支持。

其他財報消息方面，洛克希德馬丁收盤上漲0.2%，此前這家美國國防承包商公布的第3季營收和獲利都優於預期。

高盛集團第3季獲利降幅低於預期，但股價下跌1.6%。

美國第3季財報季才剛剛開始。倫敦證券交易所集團（LSEG）周五的數據顯示，分析師預期第3季標普500指數成分股公司整體獲利比去年同期成長2.2%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 美國 半導體 以色列 聯準會

延伸閱讀

0050套在「地獄高點」均價140多元怎麼辦？ 她提3點：什麼都不做也終將解套

00922配息、成交、成長皆登王！ 專家：19號除息…把握時間買進

0056配息1.2元 股利占57%、收益平準金占29%

0056、00878、00919月配10萬加薪表曝光！ 他整理三張存股計畫圖

相關新聞

0056配息1.2元 股利占57%、收益平準金占29%

高股息ETF規模最大、擁有2,309億元的元大高股息將於周四除息1.2元，以昨（17）日收盤價換算，單季配息率達3.4%...

10/18【早晨財經速解讀】為何美債越跌越受歡迎?台積電傳下修資本支出?輝達暴跌近5%

美股標普500指數周二（17日）幾乎持平，但那斯達克指數收跌，因公債殖利率上升，加上拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，半導體類股下跌。

台股氣虛吃「軟」不吃「硬」 買盤轉進IC設計族群

美股大漲，激勵台股昨（17）日早盤開高走高，一度強揚118點，不過隨即引來解套賣壓，加上三大法人全站在賣方，指數開高走低...

鴻海科技日登場、股價持平 裕隆早盤上漲逾1%

鴻海科技日今（18）日正式登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在上午分享與鴻海（2317）合作車用晶片與應用進展；台...

9月定期定額扣款金額吸金王 統一中小基金大增逾8百萬

受到系統性風險影響，9月全球金融市場修正，連帶影響投資人信心。9月投信基金定期定額扣款金額從8月的42.53億回落至40...

台積電法說能讓台股上萬七？分析師曝「最大變數」必影響股價

台股近期震盪不斷，在台積電法（2330）說會前夕，大盤本周能否挑戰「萬七」大關呢？讓許多投資人紛紛關注明（19）日的法說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。