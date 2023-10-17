台積電下修今年資本支出？法人評估結果出爐

市場傳出台積電（2330）可能於19日法說中，下修今年資本支出目標至低於300億美元，大型本國投顧認為，先前已有供應鏈消息稱台積電通知相關半導體設備供應鏈機台拉貨遞延，此與今年資本支出計畫無太大關聯，預估今年資本支出仍達 320 至 360 億美元低標。

另一家大型投顧表示，受到美國建廠遞延，以及先進製程產能擴張放緩影響，原先預期台積電今年資本支出為320億美元，但若下修至300億美元也不意外，且有利產業加速落底，可視為正面訊號，並預估2024年資本支出約260億美元，年減約二成。

大型本國投顧分析，半導體設備拉貨放緩，主要是台積電亞利桑那廠區擴產延遲，原先預計明年底開出 5/4nm 產能，恐將遞延至少半年以上，因此將影響明年資本支出 ，但評估與 2024 年營收展望關聯不大。

法人指出，台積電亞利桑那廠區原先預估明年底量產，半導體設備拉貨遞延對 2024 年營收影響有限，持續正向看待 2024 年成長展望，維持台積電「增加持股」評等。