World Gym粉注意！證交所通過世界健身-KY股票上市案
在國內擁有眾多 World Gym 健身俱樂部會員的世界健身-KY，股票上市案，今（17）日經證交所董事會通過股票上市案；證交所董事會今天亦通過農業生技全球供應商正瀚生技（6534）股票於創新板上市案。
世界健身-KY是今年第二家申請股票第一上市的外國企業，第一家是AMAX-KY。根據公開說明書，世界健身-KY負責人兼董事長為柯約翰，實際營運主體為香港商世界健身事業有限公司台灣分公司，英屬開曼群島商為上層架構，其在亞洲主要營業地為台灣，實收資本額新台幣10億元，淨值27.24億元。
世界健身事業有限公司主要產品為經營會員制連鎖健身中心及教練課程，去年稅前純益3.68億元，每股稅後純益（EPS）6.15元；今年上半年稅前純益為1.99元，每股稅後盈餘為1.58元。
正瀚生技申請已公開發行普通股股票97,083,000股於創新板上市案，以及英屬開曼群島世界健身事業（World Fitness Services Ltd.）申請已發行普通股股票100,000,000股上市案，兩家公司均經證交所董事會今天同意其股票上市。
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