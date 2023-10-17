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證交所董事會通過兆豐新光 RI終止上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所今 (17)日董事會決議通過，新光一號不動產投資信託基金受益證券 (REITs)申請終止上市、正瀚生技申請在創新板上市及英屬開曼群島世界健身事業有限公司申請上市案，將再陳報主管機關。

此外，董事會通過，證交所修正有價證券上市審查準則第二條之一、第三十條及第三十四條、「營業細則」第四十七條之一、第四十九條之四及第五十條之九修正草案。

證交所表示，有價證券上市審查準則(一)配合明(2024)年起興櫃市場（含一般板及戰略新板）整併為單一板塊，修正第二條之一第一項、第二項，刪除有關申請股票上市的本國發行公司或外國發行人股票應登錄為興櫃一般板須滿二個月以上之規定。(二)配合永續發展行動方案，修正第三十條第一項，明訂申請股票在創新板第一上市的外國發行人，其董事會成員不得為單一性別，並調高獨立董事占比為三分之一以上。(三)考量會計師專案審查報告已於證交所指定的網際網路資訊申報系統辦理申報作業，因此修正第三十四條第一項，刪除以書面申報該報告的規定。

「營業細則」部分：(一)配合投信投顧事業申報資料數位化措施之推動，修訂第四十七條之一，簡化申報方式為至證交所指定的網際網路資訊申報系統上傳電子檔案。(二)配合創新板刪除股本發行總額的條件，修正第四十九條之四第一項第十三款、第五十條之九第二項第十二款，刪除股本發行總額的相關規定。

董事會也通過，為強化創業投資公司上市審查及監理，修正證交所有價證券上市審查準則第二十條之二。

證交所表示，按創業投資公司依其成立本旨，多將資金投資於具有成長潛力的新創事業或財務業務仍在初期發展階段的未上市櫃企業，因此具投資標的公允價值欠缺透明性，投資效益需經較長期間方能顯現的行業特性，經參酌首件創投申請上市的審查經驗，申請公司投資審議作業辦法中所定的投資處理程序相關重要內容，包括但不限於投資交易條件及授權額度、投資獲利通知及停利機制、投資損失預警及停損機制等事項，其內容增刪應經公司股東會決議通過，這些事項須訂明於取得或處分資產處理程序始得向證交所申請上市，因此，修正證交所有價證券上市審查準則第二十條之二。

證交所 創新板

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