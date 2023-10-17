快訊

4檔「股票抽籤」最高報酬率20多％！ 專家：價差預期近1萬3

哈瑪斯的崛起：巴勒斯坦路線之爭與加薩困境

北區每年需80具遺體…大體老師短缺告急 醫學教育陷困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4檔「股票抽籤」最高報酬率20多％！ 專家：價差預期近1萬3

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

4檔來抽籤

今年尚未中籤，老牛繼續努力。

「杏國（4192）」上櫃增資

杏國新藥(4192)為新藥研發公司，杏輝藥品(1734)的子公司，專注於抗癌新藥項目。主要客戶為母公司杏輝藥品。

申購開始：10/17

申購截止：10/19

抽籤日：10/23

申購價：34元

（戶頭請準備34070元）

申購張數：397張

預期獲利金額：6930元

預期報酬率：20.34%

「鑫傳（6856）」初上櫃

鑫傳為台數科轉投資子公司，主要經營衛星電視台、節目製作、廣告銷售、電視購物等業務。

申購開始：10/17

申購截止：10/19

抽籤日：10/23

申購價：65元

（戶頭請準備65070元）

申購張數：856張

預期獲利金額：12930元

預期報酬率：19.87%

「益得（6461）」上櫃增資

益得生物科技（6461）為全球少數呼吸劑 HFA MDI劑型的研發生產商之一，主要產品為氣喘急救用藥、氣喘控制用藥，團隊來自德國百齡佳藥廠。

申購開始：10/17

申購截止：10/19

抽籤日：10/23

申購價：23元

（戶頭請準備23070元）

申購張數：1700張

預期獲利金額：1930元

預期報酬率：8.37%

「飛宏（2457）」上櫃增資

飛宏（2457）成立於 1972 年，為手機/3C產品電源供應器大廠， 近年來成功開發出 LED 照明燈具、能源儲存系統、電動車充電產品，產品應用已開始跨足 LED 照明、綠能、電動車等產業，但仍以消費性電子產品、工具機、網通設備所搭配之電源供應器為大宗。

申購開始：10/18

申購截止：10/20

抽籤日：10/24

申購價：49.8元

（戶頭請準備49870元）

申購張數：4760張

預期獲利金額：8830元

預期報酬率：17.71%

祝大家通通「-70」（中籤），要開胡、要開胡、要開胡，很重要所以說三次。

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20%以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票抽籤 報酬率 價差

延伸閱讀

00934「月配息ETF」明年才發股息又沒收益平準金！ 專家：免擔心會在淨值裡面

00929、00934、00936三檔月配息ETF「一圖」比較！ 專家：就屬它最特別

金控股第3季獲利明顯成長 法人相對看好這3檔

富邦金大董蔡明忠大手筆一天捐出5000張持股 市值高達3億元

相關新聞

4檔「股票抽籤」最高報酬率20多％！ 專家：價差預期近1萬3元

今年尚未中籤，老牛繼續努力。

台股大戶中實戶全歸隊 投資人押寶Q4漲升行情

台股第3季拉回修正，但投資人押寶第4季漲升行情，愈跌愈買。據證交所統計，大戶、中實戶第3季人數分別為3,496人、約2....

全球股市大跌 謝金河：戰爭帶來的風險與機會

我們常用「世事難料」、「一波未平一波又起」，來形容世間事的無常，十月七日讓全球不知所措的以色列加薩走廊爆發大規模戰爭，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突然發動武裝攻擊…

以巴衝突擴大…金管會主委黃天牧：有信心台股攀過「憂慮之牆」

以巴衝突擴大，台股昨大跌百點，金管會主委黃天牧昨（16）日以華爾街股市的一句名言「攀爬憂慮之牆」（climbing th...

法人高持股族群 抗震

台股昨（16）日回檔修正，指數回測16,600點關卡支撐。現階段股市震盪劇烈，台股空方氣焰高漲，但中華（2204）、創意...

光通訊概念股 盤面焦點

台股昨（16）日震盪盤軟，個股跌多漲少，不過光通訊概念股成為盤面重要的逆勢領漲族群，包括上詮（3363）、前鼎、康聯訓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。