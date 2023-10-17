4檔「股票抽籤」最高報酬率20多％！ 專家：價差預期近1萬3
4檔來抽籤
今年尚未中籤，老牛繼續努力。
「杏國（4192）」上櫃增資
杏國新藥(4192)為新藥研發公司，杏輝藥品(1734)的子公司，專注於抗癌新藥項目。主要客戶為母公司杏輝藥品。
申購開始：10/17
申購截止：10/19
抽籤日：10/23
申購價：34元
（戶頭請準備34070元）
申購張數：397張
預期獲利金額：6930元
預期報酬率：20.34%
「鑫傳（6856）」初上櫃
鑫傳為台數科轉投資子公司，主要經營衛星電視台、節目製作、廣告銷售、電視購物等業務。
申購開始：10/17
申購截止：10/19
抽籤日：10/23
申購價：65元
（戶頭請準備65070元）
申購張數：856張
預期獲利金額：12930元
預期報酬率：19.87%
「益得（6461）」上櫃增資
益得生物科技（6461）為全球少數呼吸劑 HFA MDI劑型的研發生產商之一，主要產品為氣喘急救用藥、氣喘控制用藥，團隊來自德國百齡佳藥廠。
申購開始：10/17
申購截止：10/19
抽籤日：10/23
申購價：23元
（戶頭請準備23070元）
申購張數：1700張
預期獲利金額：1930元
預期報酬率：8.37%
「飛宏（2457）」上櫃增資
飛宏（2457）成立於 1972 年，為手機/3C產品電源供應器大廠， 近年來成功開發出 LED 照明燈具、能源儲存系統、電動車充電產品，產品應用已開始跨足 LED 照明、綠能、電動車等產業，但仍以消費性電子產品、工具機、網通設備所搭配之電源供應器為大宗。
申購開始：10/18
申購截止：10/20
抽籤日：10/24
申購價：49.8元
（戶頭請準備49870元）
申購張數：4760張
預期獲利金額：8830元
預期報酬率：17.71%
祝大家通通「-70」（中籤），要開胡、要開胡、要開胡，很重要所以說三次。
老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：
1.尋找價差20%以上
2.抽到進來就賣掉
3.賺到吃一頓好料
4.尋找下一檔抽抽樂！
有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）
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