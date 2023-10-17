4檔「股票抽籤」最高報酬率20多％！ 專家：價差預期近1萬3

4檔來抽籤

今年尚未中籤，老牛繼續努力。

「杏國（4192）」上櫃增資

杏國新藥(4192)為新藥研發公司，杏輝藥品(1734)的子公司，專注於抗癌新藥項目。主要客戶為母公司杏輝藥品。

申購開始：10/17 申購截止：10/19 抽籤日：10/23 申購價：34元 （戶頭請準備34070元） 申購張數：397張 預期獲利金額：6930元 預期報酬率：20.34%

「鑫傳（6856）」初上櫃

鑫傳為台數科轉投資子公司，主要經營衛星電視台、節目製作、廣告銷售、電視購物等業務。

申購開始：10/17 申購截止：10/19 抽籤日：10/23 申購價：65元 （戶頭請準備65070元） 申購張數：856張 預期獲利金額：12930元 預期報酬率：19.87%

「益得（6461）」上櫃增資

益得生物科技（6461）為全球少數呼吸劑 HFA MDI劑型的研發生產商之一，主要產品為氣喘急救用藥、氣喘控制用藥，團隊來自德國百齡佳藥廠。

申購開始：10/17 申購截止：10/19 抽籤日：10/23 申購價：23元 （戶頭請準備23070元） 申購張數：1700張 預期獲利金額：1930元 預期報酬率：8.37%

「飛宏（2457）」上櫃增資

飛宏（2457）成立於 1972 年，為手機/3C產品電源供應器大廠， 近年來成功開發出 LED 照明燈具、能源儲存系統、電動車充電產品，產品應用已開始跨足 LED 照明、綠能、電動車等產業，但仍以消費性電子產品、工具機、網通設備所搭配之電源供應器為大宗。

申購開始：10/18 申購截止：10/20 抽籤日：10/24 申購價：49.8元 （戶頭請準備49870元） 申購張數：4760張 預期獲利金額：8830元 預期報酬率：17.71%

祝大家通通「-70」（中籤），要開胡、要開胡、要開胡，很重要所以說三次。

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

有抽有機會，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

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