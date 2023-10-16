金控股第3季獲利明顯成長 法人相對看好三檔

金控公司9月及第3季獲利受惠低基期因素，較去年同期明顯成長，法人指出，目前國內外政經變數紛陳，相對看好富邦金（2881）、元大金、玉山金等三檔；租賃產業則看好央行停止升息後，有助利差回升的裕融。

此外，以巴爆發軍事衝突，法人分析，從各金控截至第2季底揭露超過30億元以上投資部位來看，國泰金、富邦金各持有以色列公債587億元、208億元，分別占金控淨值8%、3%，但預期資產減損風險仍可控。

法人表示，國內14家金控9月稅後純益年增率擴大至100%，反映去年同期比較基期偏低，但月減27%，主因是資本市場波動加劇及認列現金股利高峰期已過，造成股債投資收益減少；累計第3季稅後純益年增54%，其中，壽險及銀行為主金控表現優於證券為主金控。

美聯準會（Fed）11月是否再度升息仍視通膨、就業及金融緊縮狀況而定，但已接近升息尾聲，法人預估下半年銀行淨利差再度擴大不易，加上每年第4季為銀行增提呆帳高峰期，今年以來受惠美台利差擴大的兆豐金、第一金，第4季獲利動能恐將減緩。

由於近期美債長天期殖利率彈升至4.5%以上，金融業第4季將面臨海外債評價虧損壓力，影響淨值、資本適足率及今年全年可分配盈餘水準，法人認為，所幸此有助壽險的新錢收益率持續上揚，但仍需關注第4季是否再度出現保單解約是否會影響至流動性狀況。