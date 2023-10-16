押寶台股Q4漲升行情 大戶、中實戶、散戶Q3大舉進場

看好台股第4季漲升行情，大戶、中實戶、散戶第3季大舉進場。臺灣證券交易所今（16）日公布第3季成交值5億元以上的大戶數回升至3,496人，成交值1億～5億元中實戶同步攀升至28,597人，均為近七個季度新高，另成交值1億元以下的散戶人數更飆高450萬5,949人，持續改寫歷史新高。

此外，9月自然人成交值比重為57.74％，略低於8月的57.8％、外資成交值比重31.52％，略高於8月的32.51％；第3季自然人占集中市場總成交值比重為59.01%，高於第2季的58.20%；外資為30.77%，則較第2季的30.93%下降。

投資人看好台股行情，持續透過買股、買台股基金、ETF進場布局。群益奧斯卡基金經理人杜欣霈分析，中秋節及國慶連假過後，台股成交量略有起色，但基於國際情勢混亂，以及台股年度主流AI族群均有營收表現略低於市場預期的現象，大盤仍在震盪且預期將會持續一段時間；但基於科技產業多數已庫存去化完畢，且低迷2-3年的個人電腦及手機產業可望見到需求回升，同時相關應用電子零件規格持續升級，中長期台股在消化國際利空後，仍可望延續多頭發展。

兆豐國民基金研究團隊表示，近期製造業景氣緩步回升，預期股市將持續受基本面推動，建議持續逢低布局伺服器相關零組件及半導體供應鏈，預期相關產業成長幅度可望優於整體景氣表現；傳產方面，持續看好製造業景氣谷底翻揚，機械產業訂單將持續改善。