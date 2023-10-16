台積電拉回！台股下跌130點 三大法人賣超179億元
台股今（16）日開低走低，盤中最低一度來到16614.1點，終場收16652.24點，下跌130.33點，跌幅0.77%，成交量2344.31億元，三大法人賣超179.59億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超156.58億元，投信買超16.01億元，自營商賣超（合計）39.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.88億元，自營商（避險）賣超34.13億元。
台股今日下跌逾百點，權值股多數呈現下跌，台積電（2330）拉回拖累大盤，早盤以546元開出，終場收545元，下跌8元，跌幅1.44%，聯發科（2454）早盤以838元開低，終場收840元，下跌2元，跌幅0.23%。
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