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中信成長高股息 ETF 00934開募 三策略兼顧息收、成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要高息指數與大盤指數比較。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，統計期間：2020/07~2023/07 )
主要高息指數與大盤指數比較。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理，統計期間：2020/07~2023/07 )

首檔台股『純』高股息*月配ETF登場！中信成長高股息（00934）今（16）日起一連三日展開募集。中國信託投信表示，中信成長高股息（00934）可視為升級版高股息ETF，除了訴求「股息」外，選股品質也是關鍵之一，兼顧每股盈餘（EPS）和股東權益報酬率（ROE）兩項指標，培養易配息體質，讓投資人有望領好息，同時也具賺進資本利得的機會。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，一般投資人會參考EPS及ROE來衡量一間公司的賺錢能力。換言之，EPS越高，代表公司賺錢能力高；ROE越高，則意味著公司替股東賺錢效率高。

以彭博（Bloomberg）近 12季（2020/07-2023/07）統計來看，臺灣優選成長高股息指數平均稅後EPS達 5.11元，勝過臺灣加權指數的 3.99元、臺灣高股息指數的 3.17元、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的 2.41元。另觀察近12季平均稅後 ROE為 15.29%，亦優於臺灣加權指數（12.55%）、臺灣高股息指數（10.83%）、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數（9.02%）。(以上請見表一)。

張圭慧說，不同於傳統高息指數，臺灣優選成長高股息指數篩選機制嚴謹，採用近 12季的平均稅後 EPS和 ROE，兩項指標加權計算，因此不以殖利率作為唯一選股依據，避開短期股息高的景氣循環股。

中信成長高股息（00934）所追蹤的臺灣優選成長高股息指數，其近 12 季的平均稅後 EPS 和 ROE兩項指標均高，代表高配息可能性越高。

張圭慧指出，中信成長高股息（00934）不僅鎖股利、攻成長，品質更是重要的關鍵，特別從臺灣上市上櫃股票挑出市值前200大或前300大但殖利率前50名，且符合近3日平均成交額達2000萬的50檔高股息股票，指數成分股定期於每年的4月及 9月進行成分股審核，即可在財報出爐後快速調整，讓投資人有機會享受財報所帶來的投資效益。

高股息 EPS

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