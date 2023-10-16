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通膨降溫、聯準會放鴿 金融債持有三年報酬率逾35%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
彭博10年以上美元金融債券指數於各殖利率區間進場後，未來各期間報酬平均表現。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，統計期間：2006/07/31~2023/08/31)
彭博10年以上美元金融債券指數於各殖利率區間進場後，未來各期間報酬平均表現。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，統計期間：2006/07/31~2023/08/31)

近期市場關注以巴衝突再起，是否對債市造成衝擊？國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕表示，以這次衝突來說，因以色列與巴勒斯坦並非產油國，且觀察其他中東產油國的反應，多數國家主要公開呼籲以巴雙方克制，並未有明顯支持某一方的舉動，預估較不會發生過往聯合減產而導致高油價的情況。目前來看，市場主要將衝突視為區域性事件，較難發展成全球性的影響，故目前評估對金融市場的影響有限。

甫公布的美國9月消費者物價指數（CPI）年增 3.7%，略高於市場預期的3.6%，主因汽油價格和住房成本大漲，但排除波動性較高的食品和能源價格後，核心 CPI 年增率自8月的4.3%降至4.1%，創下兩年來最小增幅，符合市場預期，數據顯示美國通膨維持降溫趨勢。

加上近期聯準會（Fed）官員發表鴿派談話，包含聯準會副主席傑佛森暗示，美國長期公債殖利率上升可能會阻止 Fed 進一步上調短期政策利率，並讓金融市場取代 Fed 正式的貨幣政策舉措；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也表示，除非前景發生變化，否則聯準會不必再度升息。通膨數據與鴿派言論降低11月聯準會升息機率，10/12 FedWatch 顯示，11月利率會議按兵不動機率達88.2%。

在升息循環尾聲成市場共識下，債券殖利率加速反應升息尾端點位，彭博10年以上投資級金融債指數殖利率10月3日衝上6.61%歷史相對高位，價格則來到歷史相對低點的進場甜甜價。據過往數據觀察，當指數殖利率突破5.5%時進場投資，持有3個月、6個月、1年、2年的報酬率分別為2.4%、4.7%、9.5%、19.6%，持有3年報酬率更高達35.1%！

鍾郁婕表示，國泰10Y+金融債 ETF（00933B）即是追蹤彭博10年以上投資級金融債指數，預計10月19日掛牌。因發行價僅15元，價格相當親民，且是國內唯一具有月配息加收益平準金機制的債券 ETF，多項優勢讓00933B在募集期間即引發投資人熱烈關注，紛紛提前布局領高息，並鎖定降息循環後的資本利得空間。10月19日上市後投資人可透過各大券商平台下單持有，適合退休族、小資族替自己打造月月配息的金雞母。

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