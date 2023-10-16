10/16【早晨財經速解讀】2023下半年 金融股可以買了?通膨預期飆高 但升息預期不變?

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險，美股13日下跌，美債、石油與黃金均上漲。投資人關注本周將公布的零售銷售數據，以及特斯拉（Tesla）等企業即將發布的財報。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

以哈戰火延燒 嚴防美股巨震

摩根大通執行長戴蒙表示：「這可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上對以色列的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。」

Miller Tabak +Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「以色列局勢…如果擴大成區域衝突，那麼人力成本將急劇上升，全球金融成本也會開始極速竄升，」他建議投資人最好對美股直到今年底可能大跌預做避險。

美股以科技股跌幅最重、那斯達克綜合指數上周五大跌1.2%，標普500指數跌0.5%。道瓊工業指數在雪佛龍和摩根大通漲勢的支撐下保住0.1%漲幅。標普和道瓊周線各漲0.5%和0.8%，那斯達克跌0.2%。

費城半導體指數13日大跌2.1%，台積電ADR下挫2.1%，較台北交易溢價2.4%，周線仍分別上漲1.3%和2.1%。

以國911事件 威脅全球經濟

以色列遭巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯突襲後，正加強攻擊加薩走廊，即將發動「龐大」的地面攻勢，成為全球經濟面臨的最新威脅。彭博資訊專欄作家米希拉（Pankaj Mishra）指出，以色列遭哈瑪斯突襲，被形容為以色列的「911」事件，若中東地區再度發生衝突，後果將比2001年的美國911事件更為嚴峻。

以色列14日表示，正準備對加薩走廊執行「廣泛的進攻計畫」，預料將全面發動地面攻勢，同時告知以色列鄰近的武裝團體真主黨別發動攻勢，否則將「摧毀黎巴嫩」，並指控伊朗試圖透過敘利亞開啟第二條戰線。

伊朗則警告若以色列不停止轟炸行動，將有「深遠後果」，美國也派遣第二個航空母艦打擊群前往地中海東部，以「遏止對以色列的敵對行動，或在哈瑪斯攻擊後任何擴大這場戰爭的企圖」，使衝突蔓延的憂慮升高。

若以巴衝突帶來更廣泛的中東緊張，可能造成重大的經濟影響。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，原就不晴朗的全球經濟，飄來一朵新的烏雲。IMF第一副總裁高萍娜也說，利率更高更久的時代來臨，加上中東戰火，全球經濟的中期前景「陷入麻煩」。

大漲過後 油價今開盤微跌

國際油價今天開盤在微幅區間交易，以色列尚未展開原先預告對加薩地區的地面攻勢，美國也設法，避免危機演變為區域衝突。布蘭特原油價格保持平穩。

布蘭特原油接近每桶91美元，上周五收盤將近上漲6%，上周末，美國官員與中東國家溝通，包括和伊朗的秘密談判，以遏制緊張局勢升高。

新加坡時間早上6:29，布蘭特原油12月期貨微跌0.1%，至每桶90.82美元。

從期指來看，澳洲、日本和香港在內亞洲股市開盤時可能下跌，跟進上周五美股頹勢，美元和日圓在周一早盤交易中保持穩定。由於油人上漲，亞洲航空公司股可能下跌。

美國本周將宣布對大陸實施新的人工智慧晶片限制

Axios周六引述未具名官員的話報導，拜登政府可能會在本周初宣布對中國大陸人工智慧（AI）晶片和設備出口實施新限制。

此舉是美國阻止中國在AI領域獲得軍事優勢的一部分。白宮官員不願對Axios發表評論。

企業財報季 主秀登場

線上影片平台Netflix和電動車大廠特斯拉（Tesla）本周將為美國科技股財報季拉開序幕，巴隆金融周刊（Barron's）形容，美企財報季要到此時才能算真正開始，市場將關注企業資訊科技（IT）支出概況、特斯拉開啟降價戰後對利潤的影響，以及人工智慧（AI）需求的熱度。

巴隆周刊指出，儘管每次財報季都是由美國大型銀行開跑，但別指望市場會過度關心銀行的表現，科技股在美股大盤的權重很高，對股市影響甚於金融類股。雖然根據Refinitiv，銀行股的獲利將占標普500成分股第3季獲利的17.4%，但現今，銀行反映的是貨幣和監管政策，而非美國經濟狀況。

因此，財報季要到18日才算真正開始，屆時Netflix及特斯拉都將公布第3季財報，下周是Google母公司字母（Alphabet）、微軟、臉書母公司Meta Platforms、亞馬遜，然後是蘋果在11月2日，輝達將在11月底公布財報。