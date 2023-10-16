周KD由低檔交叉向上 永豐投顧：若財報展望佳則中線行情可期

先前加權指數跌落半年線下，指數最低來到16,203.34點，悲觀氣氛籠罩，頗有再破底疑慮，所幸，近日美債殖利率下滑，Fed官員談話流露鴿派，股市氣氛扭轉向上。永豐投顧表示，目前周KD已由低檔交叉向上，若財報展望佳，中線行情可期。

永豐投顧表示，預期短線在法人說明會前，投資人觀望，等待進一步訊息，加權指數於季線上下200點間整理，長線而言，企業庫存應已進一步消化，就待終端需求拉貨，由於第4季企業獲利開始翻正，預期台股緩步爬升，故建議可逢低承接，等待第4季到明年第1季的作夢行情。

美國重量級經濟數據公布告一段落，接下來超級財報周開始，在台股部分重頭戲為10月19日台積電(2330)法人說明會，揭露第3季營運成果及後續展望，在美股部分則是銀行股如高盛、道富銀行、Morgan Stanley等公布季報。

在台積電部分，法說會關注重點為(1)庫存去化及後續需求，尤其個別產品項目強弱有別，將影響電子次產業股價表現，庫存已回到正常水位產業，股價將有所撐，訂單仍在修正產業，股價將持續修正；(2) 2023/2024年資本支出，考量AZ廠後續施工放緩，設備移入延後，預期2023年資本支出將低於先前展望；(3) 先進製程進度、先進封裝產能規劃更新；(4) 海外布局對獲利影響性；(5) AI商機的量化等。

在美國金融股部分，由於利率高掛將抑制房地產貸款商機、債券價格下跌也不利銀行收益，以Bloomberg綜合分析對摩根大通與富國銀行的財報預估，分析師預估獲利較前一季衰退，故預期金融股財報對股市沒有提振作用。