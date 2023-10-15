今年前三季 上市櫃21檔EPS逾3元

上市櫃企業季報公布邁入倒數，截至昨（14）日已公布自結數字的上市櫃公司中，共計有21檔個股，今年前三季每股獲利賺逾3元，以大立光96.93元、鈊象41.7元、崑鼎18.4元，目前暫居前三強。

前三季每股獲利賺逾4元，還包括裕融9.3元、中碳5.87元、晶技5.1元、富邦金4.94元、元大期4.89元、東陽4.76元、達興材料4.7元、群益期4.59元、京城銀4.05元等。

包括東洋、德律、國泰金、中華電、豐泰、豐興、鋼聯、中聯資源、台灣大等上市櫃個股，今年前三季的每股獲利也都在3元以上。

台新投顧副總黃文清指出，今年前三季高獲利的上市櫃個股，多半是當前台股中高價位的產業指標股，原因在於這些優質股不乏基本面獲利的成長題材，且具備產業的指標意義。統一投顧董事長黎方國表示，季報業績數字表現優異的個股，股價應可望有抗震表現。