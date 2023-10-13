「超車爸爸了」矽統股價跑贏聯電 還爆出31.9萬張巨量

IC設計廠矽統（2363）近三個月股價持續上漲，今（13）日盤中振幅達11.34%，終場收在47.7元，上漲2.75元，漲幅6.11%，成交量爆出31萬9,674張，高居成交量冠軍，寫下2002年5月以來新高，且股價跑贏聯電（2303）。

矽統股價從7月底的17元，一路上漲，成為今年飆股之一，主要是在8月初公告董事長職務將由聯電董事長洪嘉聰出任，市場看好洪嘉聰接掌矽統，可望發展新營運模式，推動業績進一步成長。

矽統9月營收5,373萬元，月增176%，年增503%，站上九年多高點；第3季營收8,120萬元，季增116.07%，年增132.68%；累計今年前三季營收1.52億元，年增10.33%。

矽統上半年稅後純益7.74億元，每股純益1.03元；因遭列注意股，應主管機關要求，公告8月自結數，自結8月虧損3,300萬元，每股淨虧損0.04元；另外，根據先前的公告，自結7月虧損2,700萬元，每股虧損0.04元。

矽統早盤以45元開出，上漲0.05元，盤中股價震盪，一度翻黑下滑至43.25元，其後往上拉升，盤中高點衝達48.35元，盤中振幅達11.34%，成交量也暴增，終場收在47.7元，衝上21年來的高點，且超車聯電。