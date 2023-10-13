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投資人年輕化 永豐金證券兩招教你避免違約交割

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股年輕化，根據證交所統計，8月新開戶人數以20~30歲為主力，顯現年輕族群勇於參與股市，盡早開始理財開源。

永豐金證券觀察到台股在一波大行情後，總是會爆出大額違約交割，不清楚違約交割後果、誤把整股當零股，是投資新手的一大痛點，提醒投資人，投資股票不是網購可以試用或退貨，善用APP下單確認及帳務管理功能，可以有效為自己做好投資防護，避免失誤及誤解造成嚴重損失。

永豐金證券統計股民最常發生違約交割的五大情況，首先是零股下單看錯單位，想買一股錯買成「一張」；忘記T+2日10:00前必須把股款匯入交割帳戶；誤以為買股票跟網購一樣，成交買進後，仍可以取消交易不用完成交割；熱門標的突然跌停當沖來不及逃命；日常刷卡的自動扣款帳戶與股票交割同一個帳戶，一時刷得太開心，導致帳戶沒錢交割的窘境。

為避免客戶因疏忽，看錯買進單位而違約，永豐金證券大戶投APP提供友善新手的設計，在下單介面提供「零股」或「整股」註記，讓投資人可以清楚判別目前APP呈現的是整股，還是零股的交易資訊。

在正式送出委託單之前，大戶投APP會跳出「交易委託確認」讓投資人再次確認交易資訊，並確認「預估交割金額」無誤之後，再按下確認買進的按鈕，送出委託單。

另外，為解決投人下單後，除了券商APP，還要另外開啟銀行帳戶確查看餘額及交割款的痛點，大戶投APP提供「一站式帳務管理」服務，可看到銀行交割帳戶餘額，以及近三日買股票（包含股票申購）需要備妥的交割款；若想隨時掌握目前的投資概況，大戶投APP也可以一目了然庫存總市值、報酬率、總付出成本，以及損益試算的完整資訊。

永豐金證券提醒投資人，發生違約交割會在聯合徵信系統留下記錄，影響未來申辦信用卡或貸款的審核，嚴重者甚至會有相應的民刑事責任。投資人要預防違約交割發生，下單時要確認是買零股還是整股，委託單成交後，養成主動確認交割帳戶的餘額是否充足，是否需要在T+2日10:00前補足股款的習慣，降低違約交割的發生機率。

永豐金證券積極數位轉型，不僅領先市場推出100元就能存股的定期定額服務、提升線上開立證券帳戶的效率，更透過數位工具解決客戶痛點，交易前永豐金證券會透過「新戶問候報」，提醒客戶買賣股票的基本知識以及平台使用說明，交易過程中則有大戶投APP貼心的功能介面及推播通知，也會透過數據分析客戶交易型態，提供更精準的投資內容，以及更好的使用體驗。

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