權值股撐盤 台股下跌43點收16,782點 台積電收553元

台股今（13）日走勢疲軟，但多頭仍守住半年線支撐，今日以16,782.57點作收，下跌43.34點、跌幅0.26%，成交金額2,986.07億元。AI概念股今日集體走弱，不過，台積電（2330）、聯發科、大立光等權值股為撐盤，台積電收盤價為553元、漲3元。另外，矽光子概念股、車用概念股等族群表現亮眼。

AI族群今日修正，拖累大盤，集體成弱勢族群，如：高力、廣達、緯創、勤誠、廣明、緯穎、英業達、智原、世芯-KY。

在族群方面，矽光子概念股族群續強，表現突出，包括上詮、華星光、聯鈞、智邦、波若威、訊芯-KY。其他強勢族群還包括，車用概念股的裕隆、中華、旺宏、華晶科、聯發科、堤維西。

網通設備的智邦、啟碁、中磊、星通、建漢；IC設計的創惟、矽統、聯發科、群聯、茂達、通嘉。

其中，上詮早盤最高82.9，漲幅逾5%。法人指出，上詮在光通訊模組上，目前已跨足CPO技術，但因與客戶簽有保密協定，雖不方便透露客戶名單，不過日前傳出上詮與台積電合作，全力搶進輝達供應鏈，有機會爭取到CPO訂單。

另一檔裕隆，今日開低走高，早盤一路衝高至91.7元、漲幅逾6%。法人分析，電動車展望，納智捷品牌N7車款預購量已達到2.5萬台，由於預購金額僅為1,000元台幣，因此仍有部分預購有可能取消，依生產排程規劃，第一批將於第4季開始交車，至2024年可望交車完畢。

統一投顧分析師陳杰瑞表示，在通膨數據的部分，美國9月的消費者物價指數（CPI）年增3.7%，略高於預期，市場也預期目前升息機率不高；然而消費者物價指數（CPI）、最終需求生產者價格指數（PPI）指數，近期公布之後都比市場預期來得高，美元指數轉強之下，也壓抑到美股表現，但他認為通膨應是短暫現象，未來將會持續降溫。