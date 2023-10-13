矽統8月每股虧損0.04元 盤中爆逾22萬張大量股價震盪

IC設計廠矽統（2363）近三個月股價持續上漲，漲幅逾164%，因遭列注意股，公告8月自結獲利，單月虧損3,300萬元，每股虧損0.04元，今（13）日早盤以45元開出，上漲0.05元，一度拉升至47元，但在賣壓加重下翻黑，盤中爆出逾22萬張成交量，高居個股成交量冠軍，跌幅一度逾3%，但其後再翻紅，股價表現震盪。

矽統股價從7月底的17元，一路上漲，成為今年飆股之一，主要是在8月初公告董事長職務將由聯電董事長洪嘉聰出任，市場看好洪嘉聰接掌矽統，可望發展新營運模式，推動業績進一步成長。

矽統9月營收5,373萬元，月增176%，年增503%，站上九年多高點；第3季營收8,120萬元，季增116.07%，年增132.68%；累計今年前三季營收1.52億元，年增10.33%。

矽統上半年稅後純益7.74億元，每股純益1.03元；因遭列注意股，應主管機關要求，公告8月自結數，自結8月虧損3,300萬元，每股淨虧損0.04元；另外，根據先前的公告，自結7月虧損2,700萬元，每股虧損0.04元。

矽統早盤以45元小紅開出，一度拉升至47元，盤中爆出逾22萬張成交量，一度翻黑下滑至43.25元，下跌1.7元，跌幅3.78%，之後再往上拉升翻紅，股價呈現震盪。