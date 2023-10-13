中工 AI 園區售出 股價開盤衝漲停 逾2.7萬人排隊買不到

中華工程（2515）昨（12）日公告，針對旗下的「中工雲宇宙AI園區」廠辦，部分廠辦產品已與鴻海（2317）子公司鴻簽署房屋及車位預購意向書；中工今日股價帶量跳空漲停，股價11.15元，早盤成交量逾3.8萬張，漲停委買張數超過2.7萬張。

此次廠辦面積約12,747.12坪，車位共300個，交易總額為75億4,958萬元，而其交易人為鴻海子公司新加坡商鴻運科；中工早盤以11.15元漲停跳空開出，一舉收復所有均線，並且填上7月19日除息缺口。

中工表示，中工雲宇宙AI園區自今年第3季公開銷售以來，就接到許多國內外高科技廠家詢問，正陸續進行租售合約內容之磋商，目前已有雙方租售意向合意完成之階段，其中包括單筆逾萬坪廠辦之交易，惟買賣雙方均有簽訂保密協定，無法對外說明。

「中工雲宇宙AI園區」為兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全及符合ESG指標的智慧園區，總銷約400億元，預計在2025年第4季完工，基地規模約16,000坪，規劃興建4棟廠辦大樓，總樓地板面積達10萬坪以上。