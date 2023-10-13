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國泰投信國泰中國政金債 11月20日起終止櫃檯買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信經理的國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國5年期以上政策金融債券ETF證券投資信託基金(00744B)」受益憑證，將於2023年11月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於2023年9月20日之最近30個營業日平均值低於新台幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經國泰投信向主管機關申請終止該基金的信託契約並獲得核准，依據櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之13規定終止櫃檯買賣。

國泰投信於該基金終止櫃檯買賣後，仍將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢國泰投信網站（https://www.cathaysite.com.tw/）。

國泰 櫃買中心

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