證交所：元大加權N訂16日掛牌上市

臺灣證券交易所公布，元大證券發行的元大發行量加權股價報酬指數指數投資證券（簡稱元大加權N）（020039），預計10月16日正式掛牌上市，為今年第四檔上市掛牌ETN。

證交所表示，「發行量加權股價指數」（簡稱「加權指數」、「TAIEX」）的所有權屬於臺灣證券交易所，是衡量臺灣上市市場股票整體績效表現的指標，不僅是首支證交所自行編製的股價指數，更因其歷史悠久而成為臺灣證券市場最為人熟悉的股票指數。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。

投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。

為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市 ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。