鴻海釋新車影片 大象要跳舞了嗎？裕隆也表態大漲

台股今（12）日開高走高，盤中大漲逾百點，收復季線，AI 股強彈、汽車股也是領漲族群；鴻海科技日將在10月18日登場，今日則是再釋出量產版的 MODEL B 都會電動車預告，為正式登場暖身，鴻海（2317）股價開高再度挑戰季線及半年線，盤中漲幅近1%；裕隆（2201）也表態，盤中大漲逾6%。

鴻海將在下周三舉行年度科技日活動，電動車為焦點之一；在科技日登場前，鴻海昨（11）日先公布新款電動物流概念車 Model N 影片，今日則是再釋出量產版的 MODEL B 都會電動車預告。

2022年鴻海電動車開放平臺推出參考原型車「Crossover 都會電動車款」，備受外界好評。今年，鴻海將設計和性能進一步優化，MODEL B 量產版將以新姿態再度登場；鴻海表示，Beauty 美麗極致已是標配，加上 Beast 操控性能，無論動靜都將成為最引人矚目的焦點！2023鴻海科技日，10月18日 MODEL B 量產版正式揭曉。

鴻海今年科技日將由董事長劉揚偉主持，除發表新款電動車之外，還將分享鴻海集團策略願景，強調鴻海集團在 3+3 領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。

法人預期 AI 應用在電動車、智慧城市與智慧製造等三大平台將是科技日的重要亮點；隨著新車亮相，可望為電動車業務營運增加新動能。

鴻海9月合併營收6,607億元，月增60.05%，為同期次高，年減19.65%；第3季合併營收1.54兆元，季增18.43%，年減11.65%；累計今年前三季合併營收4.3兆元，年減7.65%；美系外資維持鴻海買進評等，目標價由147.27元上調至149元，且列入「優先買進名單」。

鴻海今日以106.5元開高後一度拉升至107元，挑戰半年線及季線，盤中漲幅0.94%，市場關注隨著鴻海科技日逼近，電動車新款亮相，鴻海股價能不能再出現「大象跳舞」的熱況？裕隆今日則是以80元開高，一度拉升至84.6元，盤中漲幅逾6%。