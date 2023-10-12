AI 股回神止跌 廣達位居成交值榜首 緯創重返百元大關

AI股今（12）日止跌反彈，帶動大盤站上季線，整體表現強勢，其中廣達股價於平盤震盪，盤中成交值位居個股榜首，而緯創股價開高走高，重返百元大關，技嘉早盤大漲逾3%，收復月均線。

台股成交值排名中，廣達盤中以111.8億元成交值，位居個股榜首，創意成交值109.1億元排名第二，緯創以76.3億元排名第五，世芯-KY、技嘉則分別以67.7億元和63.1億元排名六、七名。

廣達9月合併營收982.5億元，月減逾3%，年減18.6%，第3季合併營收2,865億元，季增16.9%，年減25%；廣達表示，雖然有部分客戶提前於8月拉貨，9月出貨仍達470萬台，大幅優於原先預期；公司目前仍維持第3、4季筆電出貨量小幅季減或持平的看法。

緯創9月營收778.82億元，月增6.8%、年減16.7%；第3季營收2,184.93億元，季增5.29%、年減12.63%；緯創指出，9月筆電出貨表現優於原先預期，可望繳出月增雙位數佳績，隨著時序進入第4季傳統旺季，桌機、顯示器出貨動能也將大幅回升。

技嘉受惠AI伺服器出貨放量，加上板卡業務旺季效應加持，今年9月營收為162.71億元，年增85.58%，創下單月歷史新高。第3季營收為369億元，季增41.2%、年增52.53%，為單季新高。

廣達今日股價震盪，最高一度來到244元，隨後一路下殺，盤中稍有翻黑；緯創今開高，盤中重返百元大關，股價來到103元，漲幅逾3%；技嘉今表現強勢，早盤以282元開出，盤中漲幅逾3%，上漲9.5元。