國安基金Q3賣股近2成 獲利61.8億元

國安基金管理委員會昨天公布第三季操作績效，到九月底止已出脫近六成持股，已實現利益六十一點八二億元，較上季增加十五點六二億元，收益率百分之十九點六三。

根據國安基金第三季季報，國安基金持股水位從今年四月十三日退場的五四五點○八億元，降到二三○點○九億元，等於處分近三一五億元股票。相對於國安基金六月底出脫近四成持股，第三季處分的持股相對較少，市場認為台股第三季走勢疲弱，國安基金因為「賣紅不賣黑」，因此只出脫近兩成持股。

國安基金表示，處分股票收益包括股息收入在內，扣除利息與手續費成本，第三季底淨收益六十一點八二億元，剩餘庫存股票未實現評價利益是廿九點七億元，合計已、未實現利益是九十一點五二億元。

國安基金退場後，處分股票部位以成本計算比重約百分之五十八，等於已賣了近六成，還剩下約四成股票尚未出脫。若與上季還握有六成股票來看，第三季又出脫近兩成持股。庫存持股市值到九月底是二五九點八億餘元。

國安基金昨召開第三季例會，會中也討論了以巴衝突影響，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華說，以巴衝突可能衝擊到油價和股市，就目前來看，油價和股市還算持穩，後續效應還需觀察。

財經官員則認為，以巴衝突影響包括台股在內的全球股市有限，首先，台灣和以巴連結不深，投資很少；其次，以巴實力差距懸殊，若沒有其他強國，如伊朗、沙烏地阿拉伯或埃及介入，將會是局部性的地緣衝突；最後，以巴衝突不如俄烏戰爭，不會在能源、糧食等造成較大影響，油價僅略微上揚又回穩、美股也持穩，顯示以巴衝突影響有限。

國安基金指出，鑑於國際政經情勢詭譎多變，通膨上行風險猶存，主要國家貨幣政策分歧，地緣政治風險仍高，仍將持續關注各項國內外政經情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。