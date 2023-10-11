IC設計廠商春燕回來了？ 法人評估結果出爐

IC設計廠商傳出客戶端回補庫存，下半年營運不若原先悲觀，投顧法人認為，部分廠商第3季營收確實略優於市場共識，但多數對於年底購物節銷售不抱太高期待，預期第4季至明年第1季仍將回歸正常季節性淡季。

法人觀察，就第3季營收來看，先行進行庫存修正的 IC 設計廠商，最早出現庫存回補現象，但驅動 IC 廠商經過第1季至第2季庫存回補需求後，第3季起客戶拉貨較為放緩，單季營收多介於微幅季減至微幅季增間。

至於智慧手機與個人電腦相關 IC 設計廠商，亦於第2季至第3季出現連續兩個季度的庫存回補。

在調查供應鏈後，法人發現，部分 IC 設計廠商，尤其個人電腦相關供應鏈因品牌端客戶部分機種 IC 庫存較低，第3季出現庫存回補需求，且部分機種也浮現歐美購物節備貨需求，帶動單季營收季增約10%至20%，略優於市場共識。

但法人特別強調，鑑於中國大陸總體經濟不確定性仍高，多數業者對於雙11、雙 12 購物節的銷售並不抱太高的期待。

法人預計第4季至明年第1季 IC 設計廠商基本仍將回歸正常季節性淡季，雖然市場傳出相較先前，看得出短期急單情況改善許多，訂單能見度逐漸恢復中，但訂單復甦仍因需求並未顯著復甦，恢復速度緩慢。

品牌商客戶在面臨總體經濟不確定性較高的環境下，較難給予較長期訂單預估，且為謹慎控制庫存，仍多採短單、急單方式對 IC 設計廠商進行下單，法人評估，整體而言，雖然下個觀察重點為第4季購物節買氣，但整體需求復甦仍看總體經濟環境是否有所改善。